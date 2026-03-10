Így írnak Őkgondolatokgyűjtemény

„A magyar vezér egomániája nemcsak az ország, de saját lehetőségeit is felégette”

„A magyar vezér egomániája nemcsak az ország, de saját lehetőségeit is felégette.”

Batka Zoltán
2026. 03. 10. 14:52
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Batka Zoltán, Népszava: „Szerencse a szerencsétlenségben, hogy a magyar vezér egomániája nemcsak az ország, de saját lehetőségeit is felégette. A pártvezér a szüntelen feszültség- és ellenségkereső hepciáskodásával kitornászta magát minden komolyan vehető uniós pozícióból, és pár év alatt igazi matthelyzetbe lavírozta az országot: addig uszított itt óriásplakátokon Brüsszel és Ukrajna ellen, hogy az EU elzárta az uniós források zömét, a magyar gazdaság földbe állt, Zelenszkijnek meg láthatóan esze ágában sincs megjavítani az oroszok által szétlőtt Barátságot, elvégre aki volt olyan végtelen erkölcstelen, pofátlan és hülye, hogy az országa kőolajszükséglete 92 százalékát (!) az oroszok által pusztított Ukrajnán átfutó orosz kőolajvezetékre építette, hát az így járt.”

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Hegyi Zoltán
idezojelekukrán

Minket fenyeget a maffiaállam

Hegyi Zoltán avatarja

HETI AGYRÉMEK – A hagyományosan baloldali fellegvárban a fideszes jelölt győzedelmeskedett.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.