Batka Zoltán, Népszava: „Szerencse a szerencsétlenségben, hogy a magyar vezér egomániája nemcsak az ország, de saját lehetőségeit is felégette. A pártvezér a szüntelen feszültség- és ellenségkereső hepciáskodásával kitornászta magát minden komolyan vehető uniós pozícióból, és pár év alatt igazi matthelyzetbe lavírozta az országot: addig uszított itt óriásplakátokon Brüsszel és Ukrajna ellen, hogy az EU elzárta az uniós források zömét, a magyar gazdaság földbe állt, Zelenszkijnek meg láthatóan esze ágában sincs megjavítani az oroszok által szétlőtt Barátságot, elvégre aki volt olyan végtelen erkölcstelen, pofátlan és hülye, hogy az országa kőolajszükséglete 92 százalékát (!) az oroszok által pusztított Ukrajnán átfutó orosz kőolajvezetékre építette, hát az így járt.”