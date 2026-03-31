„A nettó suttyó-gyökér-tapló.”

Jeszenszky Zsolt, PestiSrácok: „A gyakorlatban, a mindennapi beszédben a proli egyfajta életvitelt, életformát, életszemléletet, viselkedést jelöl, amely egyszerre egyéni és tömeges. Egyéni, hiszen egy proli önmagában is mutatja a rá jellemző tulajdonságokat, viselkedésmintákat: műveletlen, faragatlan, provinciális gondolkodású, olcsón és primitíven hedonista, iszik, dohányzik, igénytelen, ápolatlan. Sem önmagáért, sem másokért felelősséget nem vállal, híján van nemcsak az elveknek és az erkölcsnek, hanem az ambíciónak is. Alacsony hozzáadott értékű munkát végez (vagy egyáltalán nem is dolgozik…), és intenzív gyűlölettel viseltetik mindenki iránt, aki egy kicsivel is jobb nála, akinek bármennyivel is többje van, mint neki. Tömeges, mert »falkába verődve« még a szokásosnál is hangosabb, agresszívabb, gyűlölködőbb. Ráadásul tartozik hozzá egyfajta csoporttudat is; de ez nem valamiféle belső indíttatásból, öndefinícióból ered, hanem pusztán a másokkal szembeni dölyfös gőg, a gyűlölet (különösen az úrgyűlölet) hajtja. És ebből a gyűlöletből születik a »baszdüh«. A mindenszarizmus. És az O1G. Ezek a suttyó-gyökér-taplók persze mutathatnak átfedést a korábbi típusokkal. Vagy simán lehetnek akár egyetemisták is. Vagy mondjuk autómentősök. Utóbbi csak azért ugrott be, mert pont egy ilyen kommentelt a minap egy posztom alá a fácsén. Tizenkettő egy tucat ezekből nap mint nap, hiszen ki van nekik adva, hogy primitív kommentekkel kell szétb…szni a kormánypártiak oldalait. Szepesi Norbert is egy ilyen figura, százszámra van belőlük. És mielőtt bárki visítani kezdene, hogy személyiségi jogok meg ilyenek; ezek mind publikus, általa a Facebookra kirakott posztok, képek, kommentek. De tényleg százszámra van ezekből. A nettó suttyó-gyökér-taplók, a baszdühös prolik köztünk járnak. És Magyar Péter szektájának leghangosabb tagjai.”