Juszt László, Facebook: „Sokan aggódnak – s nem alaptalanul –, hogy, látva a vereségét előre jelző közvélemény-kutatásokat, Orbán törvényes/nek látszó húzásokhoz folyamodik a hatalma megtartása érdekében. A leginkább elterjedt elmélet szerint a veszélyhelyzetre hivatkozva elhalasztja a választásokat. Ezt még a »gránitszilárdságúnak« kikiáltott alaptörvény, 2025. április 14-ei, 15. módosítás sem fogadta el. A jelenleg is fennálló veszélyhelyzet nem jogosítja fel a kormányt arra, hogy eltolja a választásokat. Az alaptörvény szerint csak hadiállapot vagy szükségállapot esetén – amelyet az Országgyűlés kétharmados többséggel hirdet ki – halasztható el a választás. Afelől persze nincsen kétségem, hogy a parlamenti politikai prostituáltak gyülekezete Orbán egyetlen intésére megszavazza a hadiállapotot, s akkor valóban teljesen szabad kezet kap a hatvanpusztai Döbrögi.”



