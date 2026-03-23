„A pénz mozgása (már persze ha van pénz) láthatatlan marad”

Csizmadia Ervin
2026. 03. 23. 14:49
Csizmadia Ervin, Facebook: „Akkor hát nézzük meg egy kicsit ezt a „külföldi beavatkozás” ügyet. Van egy ős-momentum, amiről bizonyítottan tudjuk, hogy pénz volt a dologban, s ez a Marshall-segély, a 2. világháború után. Érdekes módon, ennek kapcsán senkiben nem merül föl a beavatkozás vádja; ezt a dolgot az utókor a demokráciaépítés nagyon is kívánatos eszközeként értelmezi. S valóban az is volt. Nem beszélve a pénzben csak közvetve kifejezhető „humánpolitikai” segítségről,  mondjuk a német tanári kar átneveléséről. Aztán a többi néma csend. Fogalmunk sincs, hogy az elmúlt 80 évben mi és hogyan történik a nemzetközi kapcsolatokban. Nem tudjuk, ki és hogyan támogat és kit. Roppant érdekes, hogy miközben a politikában egyre több dolog válik láthatóvá, és a politikai szereplők ezt a láthatóságot bőven fel is használják egymás ellen, a pénz mozgása (már persze ha van pénz) láthatatlan marad. Ezért aztán mindenki azt képzel és mond erről, amit akar.”

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

