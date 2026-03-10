„A prominens szereplők közül rettentő kevesen álltak át a Tiszához.”

Jeszenszky Zsolt, PestiSrácok : „A korábban Fidesz-párti, akár a Fidesz-kormányban vagy annak közelében tisztséget vállaló prominens szereplők közül rettentő kevesen álltak át. Ami végül is érthető: ezek a tisztességes jobboldali, keresztény-konzervatív beállítottságú vagy egyszerűen csak józan ésszel rendelkező emberek nyilván nem állnak be egy ilyen beteg lelkületű, ízig-vérig szélhámos mögé. Sem morális, sem gyakorlati okból nem. Igen, mégis vannak páran, akik eldobták maguktól a józan észt, a gondolkodás luxusát és/vagy az erkölcsi integritásukat, és sértettségből, frusztrációból, dühből, esetleg számításból és – nagyon kevés esetben – naivitásból odaálltak nemcsak Magyar Péter, de a mögötte álló nemzetközi politikai-gazdasági konglomerátum mellé. Természetesen sohasem fogják bevallani – saját maguknak sem – azt, hogy bármilyen sértettség, hiúság dolgozna bennük. Kitalálják, megmagyarázzák, felépítik azt a narratívát, hogy ők semmit sem változtak, Orbán Viktor ment rossz irányba stb. Merthogy ők tudják a helyes irányt; a gyakorlatban is, de morálisan pláne. Túl sok szavazót nem tudnak meggyőzni, de a baloldal remekül használja őket véres kardként, hogy lám-lám, már XY is hogy elfordult Orbán Viktortól. És persze legyezgeti is a hiúságukat a baloldal, Magyar Péterrel az élen. Hogy lám, már Ő is a Tiszát támogatja! Aztán amikor az illető mond valamit, ami kellemetlen Magyra Péter számára (pl. adóemelésre, nyugdíjcsökkentésre stb. lesz szükség), akkor már hirtelen »Bod Péter Ákos sohasem volt tiszás, sőt, ő fideszes!«. Szóval ezeket a »csalódott fideszeseket« (valójában »sértett professzorokat«) Magyar Péter igazából szarba sem veszi, és csak használja őket. De mivel Orbán Viktor nem az ő bölcsességeik alapján kormányoz, ezen annyira meg vannak sértve, hogy elhiszik, hogy majd ez a selyemmajom az ő tanácsaikat fogja követni, nem pedig Manfred Weber utasításait. És ugyanez a helyzet »kicsiben« is. A sima választók között is vannak olyanok, akik vagy a hiúságukban vannak megsértve, mert Orbán Viktor nem azt csinálja, amit ők egyszer valahol, valakinek elmondtak a Fideszben, hogy így kellene, aztán mégsem adta át Orbán Viktornak az üzenetet. Vagy egyszerűen csak működött náluk a hergelés. És valamelyik korábbi részben leírt csoporthoz tartoznak (pl. seftes, akinek befagyott az okosság; jószándékú örök elégedetlen; külföldre költözött, kényszerpályás orbanofób stb.), de nyilván nem akarják, nem képesek belátni, hogy saját rossz döntéseiknek köszönhetően nem jutottak előbbre, mint az irigyelt szomszéd, és emiatt inkább Orbán Viktort szidják, és »csalódott fideszesként« tekintenek magukra. Ők is mind-mind pszichológiai esetek, még ha nem is olyan súlyosak, mint maga a messiásuk.”