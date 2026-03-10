Bálint Botond, Pesti Srácok: „A Tisza Párt valóban jelentős számú embert tud megmozgatni. Ezt felesleges tagadni, hiszen látszik, ez akkor is így van, ha az utazócirkuszuk utazó közönséggel is rendelkezik. Nemcsak a Fidesznek van azonban állandó szavazóbázisa, hanem az ellenzék is rendelkezik egy kétmilliós, már a Márki-Zay Péter mögött is megfigyelhető törzsközönséggel, amely érzéketlen a valóságra, geopolitikai és gazdasági folyamatokra, és csak és kizárólag Orbán Viktorral, a Fidesszel, a jobboldallal szembe pozícionálja magát. Ez egy stabil tömeg, amelynek az élére lehet állítani valakit, ha az ellenzéki propagandasajtó erre kap utasítást. Amennyire megfigyelhető, az ellenzéki propagandasajtó külföldi tulajdonosai nem esnek egybe a Tisza Párt tulajdonosi körével. Ez sok kavarodást okoz, a Magyar Péter körüli állandó káosz egy része is erre vezethető vissza. Persze az O1G-koalíció egy ideológiai közösség is, de ez egyrészt sokkal töredezettebb, mint a Fidesz mögötti kulturális tér, másrészt például szavazói és sok esetben aktivista szempontból is magába olvasztotta a legundorítóbb szélsőbalos banditák mellé, a Jobbikból visszamaradt nyilas söpredéket is. A Tisza Párt támogatottsága pedig teljes egészében ezen a sokaságon alapszik.”