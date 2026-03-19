Kunhalmi Ágnes, Facebook: „Lassan már több mint egy éve mondom: ha azon múlik, hogy Magyar Péter 2026-ban ne alakíthasson kormányt, akkor a Mi Hazánk kívülről fogja támogatni a hatodik Fidesz-kormány megalakulását! Hiszen kormányt nem az alakít, aki a legtöbb szavazatot kapja, hanem az, aki a legtöbb mandátummal rendelkezik akár egyedül, akár a partnereivel közösen. Az pedig nyilvánvaló, hogy a Fidesznek ott van a Mi Hazánk mint partner. És a Tiszának ki marad? A Tiszának hol van még tartaléka? Még mindig, ilyen kiélezett helyzetben is rengetegen vannak olyan masszívan Orbán-ellenes szavazók, akik valamiért nem akarnak elmenni szavazni, akiknek pedig el kellene menniük a győzelem miatt.”
„A Tiszának hol van még tartaléka?”
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!