Kunhalmi Ágnes, Facebook: „Lassan már több mint egy éve mondom: ha azon múlik, hogy Magyar Péter 2026-ban ne alakíthasson kormányt, akkor a Mi Hazánk kívülről fogja támogatni a hatodik Fidesz-kormány megalakulását! Hiszen kormányt nem az alakít, aki a legtöbb szavazatot kapja, hanem az, aki a legtöbb mandátummal rendelkezik akár egyedül, akár a partnereivel közösen. Az pedig nyilvánvaló, hogy a Fidesznek ott van a Mi Hazánk mint partner. És a Tiszának ki marad? A Tiszának hol van még tartaléka? Még mindig, ilyen kiélezett helyzetben is rengetegen vannak olyan masszívan Orbán-ellenes szavazók, akik valamiért nem akarnak elmenni szavazni, akiknek pedig el kellene menniük a győzelem miatt.”