Így írnak Őkgondolatokgyűjtemény

„A Tiszának hol van még tartaléka?”

Kunhalmi Ágnes
2026. 03. 19. 14:37
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Kunhalmi Ágnes, Facebook: „Lassan már több mint egy éve mondom: ha azon múlik, hogy Magyar Péter 2026-ban ne alakíthasson kormányt, akkor a Mi Hazánk kívülről fogja támogatni a hatodik Fidesz-kormány megalakulását! Hiszen kormányt nem az alakít, aki a legtöbb szavazatot kapja, hanem az, aki a legtöbb mandátummal rendelkezik akár egyedül, akár a partnereivel közösen. Az pedig nyilvánvaló, hogy a Fidesznek ott van a Mi Hazánk mint partner. És a Tiszának ki marad? A Tiszának hol van még tartaléka? Még mindig, ilyen kiélezett helyzetben is rengetegen vannak olyan masszívan Orbán-ellenes szavazók, akik valamiért nem akarnak elmenni szavazni, akiknek pedig el kellene menniük a győzelem miatt.”

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

idezojelekeurópai tanács

Zsigmond Barna Pál avatarja

