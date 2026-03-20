Dobrev Klára, Facebook: „Azért fordulok Önhöz, mert őszintén hiszem, hogy Orbán rendszerét nem lehet Orbán módszereivel leváltani. Ha nemcsak kormányváltást akarunk, hanem a NER megszüntetését is, akkor nem alkalmazhatjuk a Fidesz-világ működési módját. A jelöltjeink hetek óta azt jelzik, hogy a tiszások helyben megengedhetetlen és akár törvénytelen módszerekkel próbáljak visszalépésre bírni őket. Az ajánlásgyűjtést megelőző időszakban inkább ígérgetésekkel próbálkoztak, de ennek eredménytelensége után módszert váltottak. Először jogi úton támadták meg a jelöltjeinket a választási bizottságoknál és bíróságoknál, de ezek a kísérletek kivétel nélkül minden esetben elbuktak. Most, hogy jelöltjeink véglegesen és jogerősen rajthoz álltak, már zsarolással és fenyegetésekkel találkoznak. Jelöltjeink ennek is ellenállnak, de volt, aki – Kopping Rita – megtört, és inkább a pénzt és a pozíciót választotta. De ő a kivétel. Látnunk kell! A fenyegetés és zsarolás tisztességtelen, törvénytelen, sőt akár bűncselekmény is lehet.”
„A tiszások akár törvénytelen módszerekkel is próbáljak visszalépésre bírni jelöltjeinket”
„A tiszások akár törvénytelen módszerekkel is próbáljak visszalépésre bírni jelöltjeinket.”
