Így írnak Őkgondolatokgyűjtemény

„A tiszások megszakértették, hogy ha mindenünket eladják, az nekik jó lesz”

„A tiszások megszakértették, hogy ha mindenünket eladják, az nekik jó lesz.”

Szalai Szilárd
2026. 03. 11. 14:36
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Szalai Szilárd, PestiSrácok: „Az állami cégek hozzájárulása a magyar gazdaság stabilitásához ennél egy fokkal talán jobban ismert. A Mol profitja az államkasszát, az extraprofitja a rezsivédelmi alapot hízlalja, míg az állami közműszolgáltatók lehetővé teszik, hogy a lakosság valóban nyomott áron jusson hozzá a gázhoz és a villanyhoz. Éppen az teszi a külföldi befektetők számára ennyire érdekessé a magyar közműszektort, hogy ennyire fontos szociális feladatot végeznek, nevezetesen a rezsicsökkentés fenntartását. Az olyan alapkezelőknek, mint a Kapitány Istvánt a tiszás csatlakozása után is foglalkoztató Stonepeaket éppen az ilyen jóképű közműszolgáltatók érdeklik: az MVM-ben bőven van profitmaximalizációs potenciál, hiszen a cég piaci értéke az alacsony áron továbbított energia miatt csökkenő bevételek következtében relatíve alacsony, míg ha a privatizáció sorsára kerül, értelemszerűen már piaci áron fogja szolgáltatni az áramot. Vagyis a Tisza Párt, amelynek 600 oldalas programja és gazdasági tanácsadói is állandóan a privatizációról beszélnek, a villamos művek és a gázszolgáltató privatizációján keresnék a legnagyobbat. És ez a kettő fájna a legjobban a lakosságnak. De persze itt vannak az olyan cégek is, mint a reptér és a Mol, amelyek nettó befizetői voltak az államkasszának, hiszen profitot termeltek. Ezt a befizetést pedig az állam – hasonlóan az adóbevételekhez – a saját feladatainak ellátására tudta fordítani. Ha az ilyen befizető cégeket eladjuk, abból a kilencvenes és kétezres évek privatizációs tragédiájának megismétlődése következik. Persze egy darabig akkor is van még mit eladni abból a rengeteg visszavásárolt állami cégből. Ha az is elfogy, jöhet a konfiskálás.”

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekukrán

Szemét, gyáva patkányok

Bayer Zsolt avatarja

Remélem, mihamarabb vége lesz ennek a rettenetes háborúnak, és az ukrán népharag először ezekre fog lecsapni…

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.