„A választásba való beavatkozásként értékeljük...”

Gelencsér Ferenc
2026. 03. 22. 6:31
Gelencsér Ferenc, Facebook: „Tegnap délután felvettem a kapcsolatot az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet, továbbiakban EBESZ, magyarországi választási megfigyelési missziójának politikai vezetőjével. Tájékoztattam arról, hogy a választásba való beavatkozásként értékeljük azt, hogy Vlagyimir Putyin korábbi személyes tolmácsa választási megfigyelőként lehet jelen az áprilisi választáson. Köztudomású, hogy a Kreml csapata, amely a moldáv választások során megpróbálta azokat az orosz érdekeknek megfelelően befolyásolni, már Budapesten tartózkodik. Legnagyobb megdöbbenésemre az örmény származású Sargis Khandanyan, aki az EBESZ misszió politikai vezetője, egy órán belül válaszolt is. Válaszában azt hangsúlyozta, hogy Daria Boyarskaya asszony pártatlanságával kapcsolatos vádak megalapozatlanok. Döntse el mindenki, hogy vajon az óvatosságáról híres Vlagyimir Putyin megengedné-e egy hozzá nem hűséges, az orosz szakszolgálatok által nem jóváhagyott személynek, hogy közte és Lavrov külügyminiszter között üljön egy Donald Trumppal folytatott tárgyalás alkalmával.”


 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

