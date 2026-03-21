Perintfavi Rita, Facebook: „Ma megírtam, majd németre fordítottam és leadtam a beszédemet. Már most remegnek a térdeim, hogy ezt vasárnap fel is kell olvasnom. Magyarországról szól és arról, hogy mit jelent nekünk a szabadság és milyen árat kell fizetnünk érte. De szól a bátorságról is, arról, hogy bármi is legyen az ára, soha nem engedjük megfélemlíteni magunkat. Akkor sem, ha olyan durva módon áll bosszút a hatalom, ahogy velem tette augusztusban. De Ti akkor kiálltatok mellettem, velem voltatok a legsötétebb órákban, így vasárnap is ott lesztek velem és a legnagyobb szeretettel és hálával fogok gondolni Rátok! Velem voltatok a meghurcoltatásban, most velem lesztek a dicsőségben is!”



