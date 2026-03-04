Így írnak Őkgondolatokgyűjtemény

Ambrózy edukálni szeretné a tiszás gyogyósokat

Ambrózy Áron
2026. 03. 04. 6:50
Ambrózy Áron, Facebook: „Lehet, én vagyok túlságosan türelmetlen, amikor edukálni szeretném a tiszás gyogyósokat. Elnézést! Kezdjük újra, kezdjük elölről! Első lecke: ha van nálatok egy fém kötőtű, akkor azt ne nyomjátok bele a konnektorba! Nem azért, mert nekem ártanátok vele. Magatoknak ártotok vele. Értitek? A második lecke a szobatisztaságról fog szólni, csak előtte kikérdezem az elsőt.”

