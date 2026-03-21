Vásárhelyi Mária, Facebook: „Kiábrándító! Ülök a tévé előtt, nézem az Aktuális c. műsort, amelyben három, önmagát politikai elemzőként azonosító szereplő azt bizonygatja, hogy a DK most azért van nagy bajban, mert 2022-ig, amíg a legnagyobb ellenzéki párt volt, arra szocializálta a választókat, hogy az ellenzék csak "egy az egy ellen" tud győzni a Fidesszel szemben. És nem igaz, hogy nem tudják, hogy az "egy az egy ellen" akkor azt jelentette, hogy a Fidesz jelöltjével szemben az öt pártból alakult ellenzéki összefogás közös jelöltjének kell indulnia. Vagyishogy az ötpárti megállapodás éppen az ellenkezőjét jelentette a mai helyzetnek. Azt, hogy az öt ellenzéki párt megegyezik abban, hogy minden körzetben a legesélyesebb ellenzéki jelölt indul egyedül a Fidesszel szemben. Ma viszont az "egy az egy ellen" azt jelenti, hogy mindenhol egyedül egyetlen párt jelöltje induljon, mindenki más húzzon el. A 2022-es ellenzéki taktika az együttműködésről és kompromisszumról szólt, most ugyanez az együttműködés- és kompromisszumképtelenségről. Lehet, hogy ez lesz a célravezető, de a múltat nem kellene hozzáferdíteni a mához. Április 12. után jó néhány fogalmat újra kell majd értelmeznünk. Ilyen például a "politikai elemző" jelentése.”