Balassa Tamás, Népszava: „Bármit delirálnak Orbánék keleti nyitásról, diverzifikcióról meg konnektivitásról, a német reláció a következő évtizedekben is fajsúlyosabb lesz, mint az összes (poszt)kommunista diktatúra együttvéve (Kínát is beleértve); akkor is, amikor az Orbán-korszakra már csak egy túlságosan hosszúra nyúlt, sikertelen és mielőbb elfelejtendő sztoriként fogunk emlékezni. Arra a kis időre, ami ebből a 16 éves rémálomból még hátravan, igazán kár összeveszni velük; és pláne hiba lenne az értékmentesen érdekelvűnek hazudott külkapcsolat-ápolás jegyében.”