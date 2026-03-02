Az amerikai támadás „nehezen összeegyeztethető az ENSZ Alapokmányával”

Rónay Tamás, Népszava: „Trump az akcióval komoly kockázatot vállalt. A Hormuzi-szoros blokádja súlyos következményekkel járhat, jelentősen megemelkedik a nyersanyag ára. Egy elhúzódó konfliktus is komoly veszélyt jelentene a novemberi félidős választásra készülő amerikai elnöknek. Ráadásul minél tovább tartanak ki az iráni rakéták, minél több találat éri a térség többi államát, köztük Katart, az Egyesült Arab Emírségeket, vagy Bahreint, annál instabilabbá válik a régió és tovább nőhetnek az amerikaellenes érzelmek a muszlimok körében. A katonai fellépés nemcsak stratégiai, hanem súlyos nemzetközi jogi kérdéseket is felvet. Az akció több ponton szembe ment a diplomáciai normákkal, mivel egy szuverén állam magas rangú tisztségviselőjének likvidálása – hadüzenet híján – nehezen összeegyeztethető az ENSZ Alapokmányával.”



