„Az Arzenál és a Turbina a hatalmi önkénnyel megrabolt szabadság jelképei”

Puzsér Róbert, Facebook: „Semmi nem utal arra, hogy a hatalmi önkénnyel ellehetetlenített vállalkozásoknak bármiféle érdekük származna a kábítószer-kereskedelem támogatásából, számos jel utal azonban arra, hogy a rezsim érdekelt mindent és bármit, mindenkit és bárkit betiltani, ami felett nincs uralma, miközben hazug drogellenes politikai szólamokkal próbája üzemi hőfokra tüzelni a saját politikai táborát. Az illiberális rezsim a jogfosztás gyakorlatával jelképeket gyárt: az Arzenál és a Turbina a betiltott kultúra és a hatalmi önkénnyel megrabolt szabadság jelképei.”