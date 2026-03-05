Rendkívüli

Ügyészségi nyomozás indulhat a Tisza Párt siófoki képviselőjelöltje ellen

„Az Arzenál és a Turbina a hatalmi önkénnyel megrabolt szabadság jelképei”

„Az Arzenál és a Turbina a hatalmi önkénnyel megrabolt szabadság jelképei”

Puzsér Róbert
2026. 03. 05. 14:31
Puzsér Róbert, Facebook: „Semmi nem utal arra, hogy a hatalmi önkénnyel ellehetetlenített vállalkozásoknak bármiféle érdekük származna a kábítószer-kereskedelem támogatásából, számos jel utal azonban arra, hogy a rezsim érdekelt mindent és bármit, mindenkit és bárkit betiltani, ami felett nincs uralma, miközben hazug drogellenes politikai szólamokkal próbája üzemi hőfokra tüzelni a saját  politikai táborát. Az illiberális rezsim a jogfosztás gyakorlatával jelképeket gyárt: az Arzenál és a Turbina a betiltott kultúra és a hatalmi önkénnyel megrabolt szabadság jelképei.”

