„Az értelmiség szerepe a hülyeség felé vezető úton”

Bálint Botond
2026. 03. 02. 6:32
Bálint Botond, Pesti Srácok: „A diplomás és az okos nem szinonimái egymásnak. A miniszterelnök Esztergomban kitért arra is, hogy az ellenzéki propaganda szerint a "diplomások" nem támogatják a Fideszt. Az egyetemet végzett emberekkel kapcsolatban sajnos elmondható (akiket egyébként hajlamosak némelyek értelmiségnek nevezni, illetve ők még inkább hajlamosak magukat értelmiséginek gondolni), hogy teljesen elszakadt a gondolkodásuk (nyilván egy részüknek) attól, amit mi vidékiek valóságnak szoktunk nevezni. A valóság nem kényelmes, nem szagtalan, vagy illatosított, sokszor csak gumicsizmában lehet megtekinteni, némelykor veszélyes, szúnyogok és böglyök is lakják. A tárgyaknak súlya van, és csak egy élete van az embernek, másképp fogalmazva, a meccseket soha nem lehet újrajátszani. A diplomások azért gondolják magukat értelmiséginek, mert ezt verték a fejükbe az egyetemen, illetve azt az ideológikus hitet ismerik csak, mely szerint a saját szakjuk szűk tudásmennyisége alkalmas a világ teljességének leírására.”

