Pottyondy Edina, Facebook: „Az illiberális populisták legnagyobb újítása, hogy a közéleti hazudozást új dimenzióba emelték. Amikor Orbán a békével kampányol, az nagyjából olyan, mintha Rákosi a piacgazdaság és a polgári Magyarország jelszavával gyűjtött volna szavazatokat a proletárdiktatúrára, az államosításra és a malenkij robotra.”