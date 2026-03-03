Pottyondy Edina, Facebook: „Az illiberális populisták legnagyobb újítása, hogy a közéleti hazudozást új dimenzióba emelték. Amikor Orbán a békével kampányol, az nagyjából olyan, mintha Rákosi a piacgazdaság és a polgári Magyarország jelszavával gyűjtött volna szavazatokat a proletárdiktatúrára, az államosításra és a malenkij robotra.”
