Az örök kibicnek semmi sem drága!

Jakab Péter, Facebook: „Orbán brutál magasan, 595 és 615 forinton fagyasztotta be az üzemanyag árát. Ez a népnek extra teher, a kormánynak extra haszon.”
Így írnak ők – Március 10., délelőtt
Jakab Péter, Facebook: „Orbán brutál magasan, 595 és 615 forinton fagyasztotta be az üzemanyag árát. Ez a népnek extra teher, a kormánynak extra haszon.”
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!