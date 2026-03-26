Parászka Boróka, Facebook: „Az Oroszországhoz és az Oroszország által Ukrajna ellen vívott háborúhoz való viszony az, ami megkülönbözteti az RMDSZ politikáját a Fideszétől. Ezt tegnap mondta Kelemen Hunor egy, a maszol.ro-nak adott interjúban. A beszélgetés a szokásos egyébként mederben és hangnemben zajlott, bár ilyen nyíltan még nem hallhattuk Kelemen Hunort arról beszélni, hogy az RMDSZ Fideszhez fűződő tartós barátságának az alapja a Fidesztől kapott pénz. Az orosz szál azonban most sajátos hangsúlyt kap, ahogyan az is, hogy ezen az egy területen óvatoskodik és igyekszik eltávolodni Kelemen a Fidesztől.”