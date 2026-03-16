Bálint Botond, PestiSrácok : „Az évszázad vicce egyébként, hogy a Jámbor András nevű hiteles személyiség meg gondolom sok más hasonló azzal próbálja menteni a helyzetet, hogy fideszesek feszítették ki az ukrán zászlót a tiszások között. Sőt jól le is buktak, mert közben olyanokat mondtak, hogy kiderüljön, ők tulajdonképpen fideszesek. Szóval ez egy hamis zászlós hamis zászló művelet. :) Egyébként a képen létszik, különösebben senkit nem zavart az a hatalmas ukrán zászló. És csak azért hisznek inkább Zelenszkijnek és Magyar Péternek, mert ezt lehet a legjobban beilleszteni az Orbán Viktor iránti gyűlölet köré épített világképükbe. A békemeneten részt vevő lengyelek számunkra felfoghatatlanul gyűlölik az oroszokat, és bizonyosan jó okkal, nem téve különbséget orosz és szovjet között. De nekik nem okoz intellektuális nehézséget megérteni, hogy a reálpolitika és a geopolitika több mint régi sérelmek gyűlöleten keresztüli kiélése. Megértik, hogy a Tusk-féle gazemberek üzleteihez Magyarországnak és a magyar népnek nem lehet semmi köze. Sajnos biztos vagyok benne, hogy ha a Tisza nyerne, Magyarország minimum hatalmas anyagi áldozatokra kényszerülne egy Oroszország elleni háború segédnépeként, de valószínűbb, hogy újra háborúba kényszerítenének bennünket az oroszok ellen. Az oroszoknak több nukleáris fegyvere van, mint Európának tankja. Az ukrán zászló nemcsak Zelenszkijt jelképezi, hanem az értelmetlen háborút is, a tárgyalások elutasítását és sajnos azt is, hogy sok magyar választópolgár egyszerűen nem képes különbséget tenni a magyar és a nyugati érdekek között.”