Búcsú a mandátumtól, avagy Ágnes még küzd, mint malac a jégen

Kunhalmi Ágnes, Facebook: „Figyelembe kell azonban venni, hogy egyrészt az ellenzék bázisa a választásokig már nem lesz olyan homogén, mint a Fidesz bázisa, továbbá vannak olyan körzetek, ahol van helyben beágyazott, eredményeket felmutatni tudó, a Fideszt már többször legyőző egyéni jelölt, aki mögött még mindig érdemi ellenzéki szavazótábor áll. Be kellene látni az ellenzéki nyilvánosságnak azt, hogy minden körzet más és más, vagyis nem lehet minden körzetet pusztán az »erő« politikájával megnyerni.”



