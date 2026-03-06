Rendkívüli

Nemet mondunk az ukrán zsarolásra! – kövesse nálunk élőben a tüntetést!

Így írnak Őkgondolatokgyűjtemény

„Csicskamajdan betöltés alatt”

Kertész Dávid
2026. 03. 06. 15:03
Kertész Dávid, Pesti Srácok: „Ne legyenek kétségeink, már legalább nyolc éve ki akarnak robbantani egy színes forradalmat nálunk is. De csicskamajdan nem egyszerű: kell hozz pénz, paripa, fegyver és nem kevés külföldi támogatás. Lássuk, hogy idén hogyan próbálják elérni, hogy lángokba boruljon a Hősök tere. Minthogy az már mindenki számára egyértelmű, hogy a globalisták Magyarországra tervezik a következő színes forradalmat, érdemes megnéznünk, hogy mik azok az előkészületek, amik megelőzik ezt a csicskamajdant. Mármint mik azok a konkrét, friss előkészületek, hiszen az köztudott, hogy nagyjából azóta tervezik, mióta megszületett az első kétharmad. A globalista körök ennyire nyilvánosan ugyanis még soha nem avatkoztak be egy választásba sem. Persze, eddig is megadták a pénzt és a nemzetközi sajtó támogatását a hazai ügynökeiknek, de most kijöttek a fényre. Most már a nagy vagyonkezelők és internacionális vállalatok emberi személyesen jelentek meg a kampányban, mint Kapitány István, vagy Orbán Anita, beállva egy olyan bűnöző mögé, akit a mentelmi jogával fognak Brüsszelben.”

