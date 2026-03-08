Máthé Zsuzsa, Facebook: „Ha egy csoport tagjai között a hergelés, az uszítás és a gátlástalan gyűlöletkeltés normaként rögzül, a módszeresen felkorbácsolt indulatok könnyen tettlegességgé fajulhatnak. A tűzzel játszik, aki gyűlöletre épít egy politikai szerveződést. A nemzeti oldalt támogató aktivistára szegezett fegyver ma nem okozott testi sérülést. De a társadalmunk lelke már sebzett...”