Fekete-Győr András, Facebook: „Tegnap este egy benzinkútnál, miközben Álmos épp valami édességre próbált rávenni, mindhárom benzinkutas a kasszák mögül a menetről és a választási esélyekről kérdezett engem, miközben folyamatosan pörgött a kiszolgálás. Egyikük még csak óvatosan bizakodott, a másik Orbán ukrajnázó tébolyán hüledezett, a harmadik pedig már nyíltan hirdette a győzelmünket. Olyan érzésem volt, mintha régi, kedves ismerőseimmel beszélgetnék, pedig most találkoztunk először. Utána elugrottunk Álmosnak egy úszósapkáért, ahol az üzlet biztonsági őre már a belépésnél, széles mosollyal az arcán lépett oda hozzám. Közösen megállapítottuk, hogy »árad a Tisza«, pár hét múlva pedig visszavesszük Magyarországot a politikusbűnözőktől – amire aztán határozottan kezet is ráztunk.”
De honnan ismeri Fegyőrt mindenhol mindenki…, hacsak nem a Police.hu-ról
