De hová tűnt Szijjártó Péter?

Szabó Tímea, Facebook: „Szeretettel kérdezem: a magyar külügyminiszter ilyenkor hol van, és mégis mi a fenét csinál? Nem érzi kötelességének a több ezer magyar kimentését a valódi háborús övezetből? Nem otthoni nem létező fenyegetésről kell hazudozni, hanem valódi munkát végezni. De ti azt már nem tudtok, mert Putyin hátsójából már nincs kilátás.”