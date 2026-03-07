Rendkívüli

Orbán Viktor: Az nem lehetséges, hogy olajblokád alá veszik Magyarországot, mi meg ülünk és nézelődünk + videó

Edinának szembe jött valóság, amikor Őt találta meg a szekta digitalizált falkája

Edinának szembe jött valóság, amikor Őt találta meg a szekta digitalizált falkája

Pottyondy Edina
2026. 03. 07. 14:30
Pottyondy Edina, Facebook: „A tegnapi posztom alatt sokan sérelmezték a kommentfalon, hogy Rogán kottájából játszom, felmondom a fideszes propagandát, ugyanis Zelenszkij elnök úr nem is fenyegette meg Orbán Viktort. Voltak, akik némi iróniát véltek felfedezni az ukrán elnök szavaiban, aki nyilván csak arra utalt, hogy az egyszerű ukrán katonaemberek egyszerű szavai majd meglágyítják Orbán szívét. Mások az ukrán nyelv rejtelmes mélységeibe szerveztek tárlatvezetést, és voltak olyanok, akik egész egyszerűen negligálták Zelenszkij mondatának első felét, mintha a fegyveres erők ott sem lettek volna abban a bizonyos kijelentésben. Gondolom, hogy ha egy lófejet találnék az ágyamban, akkor ezek az emberek készséggel rámutatnának arra, hogy a lófej bármit is jelenthet. És leginkább egy ló fejét jelenti. És egyébként sem egy egész ló, sőt még döglött is, tehát nem rúg és nem harap, így igazából veszélytelen dolog. Maximum egy pajkos tréfa.”

