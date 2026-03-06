„Egy beteg ember üres celeb-pojácáskodása”

Mandula Viktor, Facebook: „Nem értem a meglepődést a Messiás úrról szóló, mozikba kerülő propagandafilmen. Hiszen a hergelésen és a kóros hazudozáson kívül az elmúlt két éve sem szólt másról, mint a patológiás önimádatról: saját nyaralásaiból és haknijaiból megkomponált imázsvideókról, stúdiókban pózoló piperkőc manökenfotókról. A nagyobb baj, hogy érdemi politika helyett ekkora igény mutatkozik egy beteg ember üres celeb-pojácáskodására. Ennek lenne érdemes utána menni szakemberekkel, hogy miért alakult így.”