Így írnak Őkgondolatokgyűjtemény

„Egy diktátorral kevesebb”

„Egy diktátorral kevesebb”

Gelencsér Ferenc
2026. 03. 01. 14:39
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Gelencsér Ferenc, Facebook: Egy diktátorral kevesebb. Ma egy kicsit szabadabb lett a levegő a Földön. Azok pedig, akik most csatlakoznak az Izraelt bírálók kórusához — ami mostanában divat —, tegyék fel maguknak a következő kérdéseket. Melyik az egyetlen ország a Közel-Keleten, ahol demokrácia van? Melyik az egyetlen ország a Közel-Keleten, ahol a nők, illetve a szexuális kisebbségek egyenlő jogokkal rendelkeznek? Melyik az egyetlen ország a Közel-Keleten, ahol vallásszabadság van? És melyik az az ország, amelyet Irán el akar pusztítani – nem csak a politikai vezetését, hanem magát az államot?”

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekFrancesca Rivafinoli

Francesca csodálatos és bölcs!

Bayer Zsolt avatarja

Kötelező olvasmány.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.