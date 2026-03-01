Gelencsér Ferenc, Facebook: Egy diktátorral kevesebb. Ma egy kicsit szabadabb lett a levegő a Földön. Azok pedig, akik most csatlakoznak az Izraelt bírálók kórusához — ami mostanában divat —, tegyék fel maguknak a következő kérdéseket. Melyik az egyetlen ország a Közel-Keleten, ahol demokrácia van? Melyik az egyetlen ország a Közel-Keleten, ahol a nők, illetve a szexuális kisebbségek egyenlő jogokkal rendelkeznek? Melyik az egyetlen ország a Közel-Keleten, ahol vallásszabadság van? És melyik az az ország, amelyet Irán el akar pusztítani – nem csak a politikai vezetését, hanem magát az államot?”