Így írnak Őkgondolatokgyűjtemény

„Egyenlőségjelet soha nem szabad tenni egy kritizálható demokrácia és egy diktatúra közé”

Fodor Gábor
2026. 03. 14. 6:54
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Fodor Gábor, Facebook: „Érdemes megvizsgálni a választási kampányok egyik alapvető mozgatórugóját: a biztonság és a szabadság közötti egyensúlyt. A kormánypárt stratégiai döntése, hogy a háború kérdését állítja a középpontba, tudatos választás: az emberek biztonságérzetére épít. Tapasztalatom szerint ugyanis a választók számára általában ez a legfontosabb szempont, ez „visz mindent”. Vannak persze rendkívüli történelmi pillanatok, mint amilyen a rendszerváltás időszaka volt, amikor a szabadság vágya felülírt minden mást, hiszen évtizedekig tartó rabság és elnyomás után úgy hiányzott a demokrácia az embereknek, mint a levegővétel. Azonban 1990 óta, demokratikus keretek között – ahol a kormányok választások útján leválthatóak és újak állíthatóak fel – visszaállt a természetes prioritás. ( A szabadságot a demokrácia biztosítja, amelynek gyakorlata persze vitatható, de soha nem szabad egyenlőségjelet tenni egy kritizálható demokrácia és egy diktatúra közé.) Normál körülmények között a döntéshozatal során a társadalom többsége számára a biztonság és a kiszámíthatóság válik az elsődleges szemponttá a kiszámíthatatlan és újszerűvel szemben. Ezt a politikai alapigazságot látjuk most visszaköszönni ebben a kampányban is.”

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bánó Attila
idezojelekukrajna

Magyarország nem fél az ukrán fenyegetésektől

Bánó Attila avatarja

Zelenszkij elnök zsarolja és durván fenyegeti hazánkat és Orbán Viktort, de az idő nem neki dolgozik.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.