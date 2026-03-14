„Egyenlőségjelet soha nem szabad tenni egy kritizálható demokrácia és egy diktatúra közé”

Fodor Gábor, Facebook: „Érdemes megvizsgálni a választási kampányok egyik alapvető mozgatórugóját: a biztonság és a szabadság közötti egyensúlyt. A kormánypárt stratégiai döntése, hogy a háború kérdését állítja a középpontba, tudatos választás: az emberek biztonságérzetére épít. Tapasztalatom szerint ugyanis a választók számára általában ez a legfontosabb szempont, ez „visz mindent”. Vannak persze rendkívüli történelmi pillanatok, mint amilyen a rendszerváltás időszaka volt, amikor a szabadság vágya felülírt minden mást, hiszen évtizedekig tartó rabság és elnyomás után úgy hiányzott a demokrácia az embereknek, mint a levegővétel. Azonban 1990 óta, demokratikus keretek között – ahol a kormányok választások útján leválthatóak és újak állíthatóak fel – visszaállt a természetes prioritás. ( A szabadságot a demokrácia biztosítja, amelynek gyakorlata persze vitatható, de soha nem szabad egyenlőségjelet tenni egy kritizálható demokrácia és egy diktatúra közé.) Normál körülmények között a döntéshozatal során a társadalom többsége számára a biztonság és a kiszámíthatóság válik az elsődleges szemponttá a kiszámíthatatlan és újszerűvel szemben. Ezt a politikai alapigazságot látjuk most visszaköszönni ebben a kampányban is.”