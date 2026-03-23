Török Gábor, Facebook : „Bár egy kétpárti jellegű választási kampányban a végén általában már alig látszanak a kisebb pártok, most az az érdekes helyzet állt elő, hogy - a feltételezett szoros verseny miatt - egyre több figyelem irányul a Mi Hazánkra. Toroczkai László ma egy interjújában el is mondta a konkrét feltételeit, amelyek teljesülése esetén megszavaznák (pontosabban: hajlandóak lennének tárgyalni erről) az Orbán- vagy Magyar-kormányt. Nyilván ezek most elsősorban a párt választási stratégiája alapján fogalmazódnak (lásd: riválisok pozícionálása), de alakulhat úgy a helyzet, hogy ennél több szerepük is lehet.”