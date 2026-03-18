Horváth Gábor, Népszava: „Együgyű választóknak egy ügyű kampány. A kormány mindenkire rá akarja hozni a frászt, hogy rettegve meneküljön a bölcs miniszterelnök védő karjaiba. Aki még mindig készpénznek veszi, amit a tévében vagy az utcai plakátokon lát, a rádióban hall, tényleg úgy gondolhatja, hogy a kijevi vezetés éjjel-nappal azon töri a fejét, miként árthat a magyaroknak, az Európai Uniót meg direkt azért találták ki, hogy Ukrajnát pénzelje. A hatalomnak egy szava sincs se Magyarország állapotáról, se a saját eredményeiről, se a terveiről. Program híján csak azt hajtogatja, hogy ki kell maradni a többi európai ország által oly kívánatosnak tartott háborúból. Nemcsak arról van szó, hogy hülyének nézni saját választóit, hanem arról is, hogy tudatosan, alapos előtanulmányok után, a történelem és a téma szakirodalmának ismeretében hazudik. Ugyanis ez működni szokott.”
„Együgyű választóknak egy ügyű kampány”
„Együgyű választóknak egy ügyű kampány.”
