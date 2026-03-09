Mandula Viktor, Facebook: „Mivel a tiszás propagandamédia és a tiszás kommenttálibok elkezdték lerázni magukról a tegnapi kazincbarcikai bukást, ezért mutatom, hogy mennyire »nem volt tiszás« a tegnap harmadik helyen végző Séllyei Erzsébet. A képen ott van minden infó, amit bárki fél perc alatt saját kezűleg is ellenőrizhet, aki nem digitális analfabéta. A tiszások egy része sajnos az, de nekik is magyarázzátok el, hogy a hölgy fél éve a helyi Tisza-sziget tagja, és tele van a Facebook-oldala tiszás megosztásokkal.



