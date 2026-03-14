Parászka Boróka, Facebook: „El nem lehet mondani, mennyire ellentétes a valósággal az a kép, ami a magyarországiakban él az erdélyiekről. Persze hogy így van: Magyarországról csak az Erdélybe küldött milliárdok látszanak, és az, amit a milliárdokat korrupciós hálózaton keresztül saját zsebébe visszacsurgató Fidesz látni enged. Az ellenszenvet, a megbélyegzést, amit ez a rettenetes helyzet szül, mi erdélyiek szenvedjük el. Nem könnyű. De nem panaszkodunk, hiszen a Fidesz korrupciójával szemben éppúgy tehetetlenek (sokszor passzívak, sokszor cinkosak) voltunk (voltak a kedves atyafiak), mint a magyarországiak.”



