„Előre megmondtuk”

Huth Gergely, Pesti Srácok: „Szóljon, akit meglepett! - Ma bejelentette az első DK-s jelölt, a kecskeméti Kopping Rita, hogy visszalép, mert nem akarja megosztani az ellenzéki szavazatokat. Egyúttal figyelmeztette a többi DK-s jelöltet, hogy "mérlegeljenek, és ahol szükséges, vállalják fel ezt a döntést ők is.” Bajnai Gordon korábban nyíltan kimondta, hogy csak egy jelölt indulhat a Fidesszel szemben.”