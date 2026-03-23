Érdekes, Németh elvtársnak anno nem volt gond, hogy a Munkásőrségé az a telek

Németh Péter, Népszava: „Távol álljon tőlem, hogy az MCC-t az egykori Munkásőrséghez hasonlítsam, pusztán azért hozom ide, mert az MCC megszerezte a Budapest egyik legértékesebb telkén fekvő épületet – telket –, amely korábban a Munkásőrségé volt, és évek óta épít ott valamit, a nyilvánosságtól gondosan elzárva. Hónapok óta áll az építkezés, talán elfogyott a pénz. Bár a pénzhiányt eléggé furcsállom: a kormány a jelek szerint arra ad pénzt, amire csak akar, függetlenül a költségvetés helyzetétől. És ahogy látom, az MCC most is jelentős bevételhez jut hozzá: a MOL részvényeseként éppenséggel 25 milliárd jut neki - ki tudja mire kell ez az összeg. A MOL részvénycsomagot az MCC az államtól kapta, többek között ebből működteti az egyre nagyobbra növő Fidesz utánpótlás nevelő és tudományos intézményi hálózatát.”