Ujhelyi István, Facebook: „Aki azt hitte – egyébként az EU eredendő reflexeit és működését ismerve nem alaptalanul -, hogy az Unió soha nem fog visszaütni, inkább mindig odatartja Orbánnak a másik orcáját is a pofonokért, az tévedett. Egy évtized kellett ugyan hozzá, de az EU lassan kiismerte a fideszes kuruckodást és „Brüsszel” (ahogy azt felénk mondani szokták) sikeresen tököket növesztett magának. A hazánknak járó uniós források jóideje befagyva várják a sorsukat, pontosabban a jogállamisági elvárások teljesítését. Pénz tehát, javarészt nincs. Az az érv sem állja meg a helyét, hogy nem olyan egyszerű kilépni az Európai Unióból, mert könnyen előfordulhat az is, hogy az Európai Unió lép el mellőlünk.”