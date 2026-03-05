Bogár László, Civilek.Info: „És vége van annak, hogy kussolunk. Ennek az átfogó, globális „világkussnak” vége van. Donald Trump egész személyisége és jelensége is ezt jelenti, hogy minden, az emberi jogok, a liberális demokrácia porhintés, szemfényvesztés, csak az elmúlt kétszáz év globális diktatúrája volt. Ez most sajnos rendkívül veszélyes időket hoz, egy jó darabig a nyers erőszak fogja uralni a világot.”



