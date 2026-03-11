Rónay Tamás, Népszava: „Európában sokan emlékeznek még az iraki, a líbiai és afganisztáni beavatkozás gyászos következményeire. Ezek megtanították Európát arra: nem elég egy háborút megindítani, stratégiára is szükség lenne az újjáépítésre. E vízióval Washington rendre adós maradt. Most sem látni az amerikai agytrösztök zseniális mestertervét. Sőt időnként az amerikai illetékesek is ellentmondanak egymásnak. Ez pedig arra is utal: a héják győztek ugyan, mivel Trumpot rávették a támadásra, de azzal már nem számoltak, hogy Irán nem Venezuela, itt hosszú háborúra kell felkészülni, aminek súlyos következményei lehetnek a világra nézve. Európa drágán megfizetett Washington korábbi kalandjaiért – a mostani konfliktus ára azonban minden eddigiét felülmúlhatja.”