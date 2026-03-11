Így írnak Őkgondolatokgyűjtemény

„Európa drágán megfizetett Washington korábbi kalandjaiért”

„Európa drágán megfizetett Washington korábbi kalandjaiért.”

Rónay Tamás
2026. 03. 11. 14:36
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Rónay Tamás, Népszava: „Európában sokan emlékeznek még az iraki, a líbiai és afganisztáni beavatkozás gyászos következményeire. Ezek megtanították Európát arra: nem elég egy háborút megindítani, stratégiára is szükség lenne az újjáépítésre. E vízióval Washington rendre adós maradt. Most sem látni az amerikai agytrösztök zseniális mestertervét. Sőt időnként az amerikai illetékesek is ellentmondanak egymásnak. Ez pedig arra is utal: a héják győztek ugyan, mivel Trumpot rávették a támadásra, de azzal már nem számoltak, hogy Irán nem Venezuela, itt hosszú háborúra kell felkészülni, aminek súlyos következményei lehetnek a világra nézve. Európa drágán megfizetett Washington korábbi kalandjaiért – a mostani konfliktus ára azonban minden eddigiét felülmúlhatja.”

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekukrán

Szemét, gyáva patkányok

Bayer Zsolt avatarja

Remélem, mihamarabb vége lesz ennek a rettenetes háborúnak, és az ukrán népharag először ezekre fog lecsapni…

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.