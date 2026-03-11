Így írnak Őkgondolatokgyűjtemény

„Ez a fajta presszió csak összezárja a társadalmat”

Fodor Gábor
2026. 03. 11. 6:38
Fodor Gábor, Facebook: „Az ukrán vezetés láthatóan úgy gondolja, hogy a Barátság kőolajvezeték elzárásával nyomást gyakorolhat a magyar kormányra és befolyásolhatja a választások kimenetelét. Ez azonban stratégiai tévedés: a valóságban ez a lépés éppen a kormánypártok pozícióit erősíti. A Fidesz ugyanis alappal érvelhet ezután amellett, hogy Ukrajna kiszámíthatatlan, zsarolja az országot, Brüsszel pedig nem lép fel elég határozottan ezzel a méltatlan helyzettel szemben. A választás sorsát eldöntő bizonytalan szavazók jelentős része pedig – függetlenül attól, mennyire elégedett a kormány munkájával – ezen a ponton azt mondhatja: állj! Nem hagyhatjuk, hogy kívülről, pláne Ukrajnából diktálják nekünk, mi történjen Magyarországon! Ez a fajta presszió csak összezárja a társadalmat, és éppen a kívánt cél ellenkezőjét váltja ki.”

