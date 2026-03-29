Ez a mese fordított szereposztásban biztosan közelebb áll a valósághoz

Parászka Boróka, Facebook: „Gyanútlanul otthon hagyta személyi igazolványát, lakcímkártyáját - akarata ellenére a Fideszre szavaztak a nevében családtagjai. Ezt a történetet mesélte el egyik erdélyi ismerősöm (nem azonosítom be jobban, ne nyissak teret a zaklatásának). Miért nem akadályozta meg? Mert nem tudta. Ki az, aki a saját családtagjai elől rejtegeti a személyi iratait? Vagy aki a saját családtagjairól azt feltételezi, hogy okiratot hamisítanak és választási csalást követnek el az adatait felhasználva? Tehetetlen az ügyben. Egyrészt nincs is elérhető intézmény, ahol panaszt tehetne. Másrészt a saját szülei ellen például hogy is tenne feljelentést?”