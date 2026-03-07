Parászka Boróka, Facebook: „Előbb ment a Zelenszkij személyre szabott, célzott lejáratása, démonizálása. Aztán általában Ukrajna, mint állam és az ukrán kormány lejáratása. Az biztos, hogy az "Ukrajna az ellenségünk" mondat egy hónapja hangzott el, és azóta már nem csak a kormányról, nem csak Zelenszkijről, hanem "az ukránokról" is szólnak a kormányzati lejárató kampányok. Sikerült a konfliktust átetnicizálni. Mi a következő lépés? Mi lehet a következő szint? Hova és meddig tágítható ez a szembenállás? Ez csak választási pankráció, vagy jön majd tettlegesség is?”