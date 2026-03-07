Így írnak Őkgondolatokgyűjtemény

„Ez csak választási pankráció, vagy jön majd tettlegesség is?”

„Ez csak választási pankráció, vagy jön majd tettlegesség is?”

Parászka Boróka
2026. 03. 07. 6:43
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Parászka Boróka, Facebook: „Előbb ment a Zelenszkij személyre szabott, célzott lejáratása, démonizálása. Aztán általában Ukrajna, mint állam és az ukrán kormány lejáratása. Az biztos, hogy az "Ukrajna az ellenségünk" mondat egy hónapja hangzott el, és azóta már nem csak a kormányról, nem csak Zelenszkijről, hanem "az ukránokról" is szólnak a kormányzati lejárató kampányok. Sikerült a konfliktust átetnicizálni. Mi a következő lépés? Mi lehet a következő szint? Hova és meddig tágítható ez a szembenállás? Ez csak választási pankráció, vagy jön majd tettlegesség is?”

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Robert C. Castel
idezojelekválasztás

Két választás Magyarországon

Robert C. Castel avatarja

Referendum lesz a nyugati civilizáció jövőbeni irányáról is.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.