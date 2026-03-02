Így írnak Őkgondolatokgyűjtemény

„Ez lenne az új rendszerváltás?”

„Ez lenne az új rendszerváltás?”

Jakab Péter
2026. 03. 02. 6:32
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Jakab Péter, Facebook: „Eddig csak a Fidesz akart aljas eszközökkel eltüntetni a politikából, most már a Tisza is. Az „újellenzék” régi fideszes módszerhez nyúlt. Miskolci képviselőjelöltjük azzal támad, hogy olyan tiszás is aláírt nekem, aki valójában nem is akart. Ezúton tájékoztatom képviselőjelölt urat, hogy rengeteg választóval beszélgettünk én és a csapatom a kopogtatás alatt, és nagyon sok tiszás írt nekünk alá. Olyanok, akik összefogást akarnak, nem egy újabb egypárti kétharmadot. Köszönöm nekik, számítok rájuk április 12-én is, hogy együtt vághassunk vissza Csöbör Katalinnak. Már ha ott leszek a szavazólapon. Az „újellenzék” ugyanis most azt akarja elérni, hogy még a választás előtt húzzanak le a szavazólapról. Esélyt se akarnak adni a miskolciaknak, borsodiaknak, hogy szavazhassanak rám. Ez lenne az új demokrácia? Ez lenne az új rendszerváltás? Eddig a választók uszításával, hergelésével akarták elérni, hogy ne induljak a választáson. Most jönnek az adminisztrációs trükkök?”


 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bogár László
idezojelekamerika

Világháború és Béketanács

Bogár László avatarja

A Béketanács ugyan közvetlenül a közel-keleti béke feltételeinek megteremtését tűzte ki célul, de valójában a kialakulóban lévő új világhatalmi rendszer alapintézménye lehet.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.