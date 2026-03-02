Jakab Péter, Facebook: „Eddig csak a Fidesz akart aljas eszközökkel eltüntetni a politikából, most már a Tisza is. Az „újellenzék” régi fideszes módszerhez nyúlt. Miskolci képviselőjelöltjük azzal támad, hogy olyan tiszás is aláírt nekem, aki valójában nem is akart. Ezúton tájékoztatom képviselőjelölt urat, hogy rengeteg választóval beszélgettünk én és a csapatom a kopogtatás alatt, és nagyon sok tiszás írt nekünk alá. Olyanok, akik összefogást akarnak, nem egy újabb egypárti kétharmadot. Köszönöm nekik, számítok rájuk április 12-én is, hogy együtt vághassunk vissza Csöbör Katalinnak. Már ha ott leszek a szavazólapon. Az „újellenzék” ugyanis most azt akarja elérni, hogy még a választás előtt húzzanak le a szavazólapról. Esélyt se akarnak adni a miskolciaknak, borsodiaknak, hogy szavazhassanak rám. Ez lenne az új demokrácia? Ez lenne az új rendszerváltás? Eddig a választók uszításával, hergelésével akarták elérni, hogy ne induljak a választáson. Most jönnek az adminisztrációs trükkök?”



