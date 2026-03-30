„Ezek alapján nem lehet a Tiszát kormányzásra felkészült erőként jellemezni”

Fodor Gábor, Index: „A Fidesz ma az egyetlen kormányképes erő a maga tapasztalataival és ellentmondásaival együtt. Jól kezelték a migrációs válságot és komoly eredményeket értek el a családpolitikában, a foglalkoztatás területén, a roma integráció kérdésében, és megvalósítottak egy régi, liberális követelést, az egykulcsos adót. Hibát követtek el az EU-val kialakult konfliktus mélyítésével, az elmúlt évek gazdaságpolitikájával, az érdemek (meritokrácia) helyett a bizalmi alapú társadalom- és gazdaságszervezési felfogással és a kormányzásban folytatott erőpolitikával (a többség mindent visz, a kisebbségnek megszűnnek a lehetőségei). A Tisza Párt mögött jelentős spontán társadalmi erő mozdult meg, ami különleges lehetőséget ad a vezetője kezébe. Egyeduralkodóvá váltak az ellenzéki térfélen és elérték azt, hogy nyílt versenyre kényszerítsék a Fidesz–KDNP-t. Sok jószándékú és értékes gondolatokkal teli támogatóval rendelkeznek, Magyar Péter pedig kiemelkedően jól használja a közösségi médiát. Most már programot is tudnak felmutatni, ami azonban erősen ellentmondásos. Nem lehet ugyanis kellően komolyan venni azt a meghatározó szempontot, hogy mindent megtartunk és továbbviszünk, amit az Orbán-kormány bevezetett, és még adót is csökkentünk és egyéb juttatásokat vezetünk majd be kormányra kerülésünk esetén. Mivel friss politikai tömörülésnek számítanak, így kormányzati tapasztalatuk nem lehet. Jókora hátrányukat a kormányképesség terén ezért enyhíthették volna az Európai Parlamentben mutatott szerepléssel vagy a fővárosi frakciójuk munkájával, de egyik sem sikerült. Javíthattak volna az egy idő után inkább hátrányos, egy személyre koncentrált megjelenésükön is – hiszen a kormányzás egyértelműen csapatmunka –, de ez is félresiklott. Tarr Zoltán, Ruszin-Szendi Romulusz, Kollár Kinga, Kapitány István és Orbán Anita feltűntek, majd rövid idő után el is tűntek. (Vezetőjük személyiségjegyei pedig sokak számára nem elfogadhatóak, hiszen a saját feleségét a tudta nélkül lehallgatta, irányított kérdésekkel kifaggatta, majd ezt a felvételt az engedélye nélkül nyilvánosságra hozta.) A legfőbb mondanivalójuk továbbra is az, hogy »nem Orbán«, ami a kampányra elég, egy ország irányítására viszont kevés. Ezek alapján nem lehet őket kormányzásra felkészült erőként jellemezni, továbbra is egy lendületes társadalmi mozgalomnak tűnnek inkább.”



