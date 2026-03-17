Németh Péter, Népszava: „Feltehetően nagyon hiányzik a Fidesznek egy új Finkelstein. A gonosz agytröszt hihető, de persze aljas dolgokat talált ki, és elég hatékonyan. Mostanra azonban, nélküle, csak a gonoszkodó, aljasság maradt, meg hát a butaság. Ennek is vannak, szép számmal képviselői. Nem sorolom a neveket, nincs is értelme, de nyilván nem a véletlen műve, hogy ezeket is az első sorba állította Orbán. Első sor: akik oda kerülnek, közvetlenül a molinó mögé, azok kiemelkedő alakjai a Fidesznek; molinót vinni nagy tisztesség.”