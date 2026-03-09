Ha Horn szerint minden fordítva van, akkor biztos mi fenyegetjük halállal Zelenszkijt

Horn Gábor, Facebook: „Nem Orbán hozza el a békét, nem ő , hanem szövetségeseik - a NATO és az Unió - jelentik a biztonságot , akik ellen egyébként Orbán évek óta kampányt folytat. Nem az ukrán nép jelent veszélyt a hazára, hanem az orosz diktator, nem az ukránok támadtak Magyarországra, hanem Orbán rendszere próbál - sajnos nem sikertelenül - ellenséget gyártani az ukrán népből.”