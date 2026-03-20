Balassa Tamás, Népszava: „Nemzeti lobogóból, beruházásátadó ollóból és plakátrögzítő kábelkötegelőből minden választás előtt felpörög a kereslet, de minálunk a különféle fóliák is kurrens termékké válnak ilyentájt. Nyugaton Mészáros Lőrinc-értelmezések rögzülnek ily módon, jól körbetekerve a záhonyi villanyoszlopokat (ez a metódus a fólia átlátszóságát használja ki), Keleten pedig telefonokat fóliáznak le vele (ez a típus az átláthatatlansággal operál). A nemzeti együtt-működösítés rendszerében azonban a fólia inkább az eltakarás metaforája, és ilyen értelemben sötét középkori tempó: ha már nem lehet máglyán elégetni a transzokat és a melegeket, akkor legalább legyen lefóliázva a róluk szóló szakirodalom.”