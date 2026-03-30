„Hazaárulók pártja”

Szabó Gergő, Pesti Srácok: „Elképesztő, hogy hősnek kiáltják a nettó hazaárulókat, mint a lebukott ügynök, Panyi Szabolcs és az a Szabó Bence százados, akinek az a legkisebb bűne, hogy hivatali visszaélést követett. A történetnek pedig nincs vége, bukik az egész ócska banda, akik most mindent megpróbálnak a túlélés miatt, előveszik az ezerszer kipróbált, átlátszó, ám bizonyos körökben még mindig működő bolsevik trükköt, hogy amit elkövettek, azzal vádolják meg ellenfelünket. Ez a tiszás tempó, ez a hazaárulók tobzódása. Lassan nem is kell másképp hívni a Tisza Pártot, mert hivatalosan is hazaárulók már. Ami viszont igazán megdöbbentő, hogy még nekik áll feljebb, ők lépnek fel támadólag és gyűlöletük a nemzeti oldal iránt eszeveszett szintet ért el. Ezek az emberek mindenféle szégyenérzet nélkül szolgálják ki az ukránokat, mert a konc ígérete számukra minden eszközt megér.”



