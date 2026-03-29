„Hazánk nagy lelegeztetőgép sikkasztója mehet Moszkvába a balettbe ugrálni”

Szabó Tímea
2026. 03. 29. 15:59
Szabó Tímea, Facebook: „Szijjártót éles bírálatok érték Brüsszelben is, miután a Washington Post arról számolt be, hogy bizalmas információkat osztott meg a külügyi tanács üléseiről orosz tisztviselőkkel. Szijjártó egészen agyrém módon a kapcsolatokat "rutinszerű diplomáciának" nevezte, mondván, hogy rendszeresen kommunikál Moszkvával a tanácsülések előtt és után. Hát pont ez a baj. De most úgy tűnik, hogy hazánk nagy lelegeztetőgép sikkasztója mehet Moszkvába a balettbe ugrálni, mert sem Európában, sem az USA-ban nem állnak vele már szóba. Így jár az, aki elárulja a saját hazáját, és azt az európai közösséget, amelynek a magyarok évszázadok óta tagjai akarnak lenni.”

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
