Szabó Tímea, Facebook: „Szijjártót éles bírálatok érték Brüsszelben is, miután a Washington Post arról számolt be, hogy bizalmas információkat osztott meg a külügyi tanács üléseiről orosz tisztviselőkkel. Szijjártó egészen agyrém módon a kapcsolatokat "rutinszerű diplomáciának" nevezte, mondván, hogy rendszeresen kommunikál Moszkvával a tanácsülések előtt és után. Hát pont ez a baj. De most úgy tűnik, hogy hazánk nagy lelegeztetőgép sikkasztója mehet Moszkvába a balettbe ugrálni, mert sem Európában, sem az USA-ban nem állnak vele már szóba. Így jár az, aki elárulja a saját hazáját, és azt az európai közösséget, amelynek a magyarok évszázadok óta tagjai akarnak lenni.”