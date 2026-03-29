Szabó Tímea, Facebook: „Szijjártót éles bírálatok érték Brüsszelben is, miután a Washington Post arról számolt be, hogy bizalmas információkat osztott meg a külügyi tanács üléseiről orosz tisztviselőkkel. Szijjártó egészen agyrém módon a kapcsolatokat "rutinszerű diplomáciának" nevezte, mondván, hogy rendszeresen kommunikál Moszkvával a tanácsülések előtt és után. Hát pont ez a baj. De most úgy tűnik, hogy hazánk nagy lelegeztetőgép sikkasztója mehet Moszkvába a balettbe ugrálni, mert sem Európában, sem az USA-ban nem állnak vele már szóba. Így jár az, aki elárulja a saját hazáját, és azt az európai közösséget, amelynek a magyarok évszázadok óta tagjai akarnak lenni.”
„Hazánk nagy lelegeztetőgép sikkasztója mehet Moszkvába a balettbe ugrálni”
„Hazánk nagy lelegeztetőgép sikkasztója mehet Moszkvába a balettbe ugrálni”
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!