Ujhelyi István, Facebook: „Aki azt mondja, hogy új világrend formálódik, annak igaza van. Az illiberális franchise nemzetközi házmesterei valóban épp most rúgják szét a világháborúk lezárása után kiépült, törékeny, de tartható egyensúlyi rendszert és a „win-lose” elvre építik fel az újat. Vagyis az nyer, akinek nagyobb stukker van a gatyájában. Aki az agresszívebb, aki a vakmerőbb, aki a gátlástalanabb – az viszi a bankot. Ilyen egyszerű. Nincsenek fékek és ellensúlyok, nemzetközi szerződések, nincsenek elvi és erkölcsi – ad absurdum istenfélő – elvek, csak az aktuális vezér személyes egója és étvágya szabhat határt a következő lépésnek. Ha kell, elveszem. Ha tetszik nekem, elveszem. Nem számít, hogyha egy olyan darabot húzok ki vele a világpolitikai jenga-toronyból, ami az egészet leboríthatja – ez egyszerű üzleti veszteség. Nem állítom, hogy unott történelemtanároknak kellene vezetnie a világ nagyhatalmait, de bizonyosan jobban járnánk, ha nem hazardírozó ingatlanügynökök és nárcisztikus, küldetéstudatos szociopaták.”